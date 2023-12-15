Англия собралась отказаться от алмазов из России

Великобритании откажется от импорта алмазов из России.

"Правительство Великобритании вводит отдельный закон о запрете импорта алмазов из России и планирует ввести запрет на вспомогательные услуги, связанные с металлами, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами", - сообщается на сайте министерства иностранных дел Англии.

Отметим, решение об этом - не единственное из похожих действий Англии в отношении России. Ранее Великобритания ввела санкции против семи организаций и восьми физлиц из РФ. Речь шла в частности, о компаниях Tropaz, РТ-Комплект, CST, "Универсалмаш" и "Липецк". Среди физлиц – бизнес-омбудсмен Борис Титов, владелец ИА Regnum Сергей Руднев.