СМИ: Евросоюз введет санкции против сына Медведева

Двенадцатый санкционный пакет Европейского союза предполагает включение в него 47 человек.

По данным The Guardian, в их числе сын зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева Илья Медведев. Причиной стала организация "дезинформационной пропагандистской кампании" в отношении Украины.

В список также попадет супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анна Цивилева, которую президент РФ Владимир Путин назначил председателем фонда поддержки участников военной операции "Защитники Отечества".

Также ограничения планируется ввести против ряда чиновников Белоруссии, российских компаний, работающих в оборонной промышленности и ИТ-сфере, "связанные с ФСБ", сотрудников избиркомов, частные военные компании. Санкции намерены ввести и против "АльфаСтрахования", "Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина", оператора системы ГЛОНАСС.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что 12-й пакет антироссийских санкций расширит черный список в отношении физических лиц, а также затронет экспорт алмазов.