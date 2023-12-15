МФО стали дробить займы ради ухода от ограничений ЦБ РФ

Микрофинансовые организации в России стали дробить займы.

Так, вместо одной более крупной суммы они выдают несколько небольших ссуд, сообщает Центробанк РФ. В Национальном бюро кредитных историй заявили о росте доли ссуд в МФО до 10 тыс. руб. в количественном выражении. По итогам ноября процент таких займов составил 64,9%.

Рост популярности займов до 10 тыс. руб. на рынке отмечается с начала 2023 года, это связано с мерами регулятора. Участники рынка воспользовались легальной возможностью снизить чеки, чтобы не подпадать под ограничения, связанные с расчетом ПДН, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что россияне стали выбирать почти всю одобренную сумму микрозайма. Как говорят участники рынка, ранее гражданам было достаточно меньше 80% доступных кредитных средств, тогда как теперь — более 90%.