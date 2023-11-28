28 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Россияне стали выбирать максимально одобренный лимит микрозайма

Граждане России стали выбирать почти всю одобренную сумму микрозайма.

Как говорят участники рынка, ранее гражданам было достаточно меньше 80% доступных кредитных средств, тогда как теперь — более 90%. По словам экспертов, из-за инфляции населению нужно больше денег. Другая причина — заметное снижение покупательной способности рубля. В начале 2023 года доллар торговался около 70 руб., а к августу подскочил до 100 руб.

При сохранении прежней суммы займа люди могут позволить себе меньше импортных товаров на эти деньги.

При этом микрофинансовые организации не одобряют более крупные суммы — их ограничивает строгое регулирование долговой нагрузки со стороны Центробанка России. В ЦБ РФ ожидают охлаждения рынка в начале 2024 года, сообщают "Известия".

Ранее председатель семейного комитета Госдумы Нина Останина предложила проводить психологическое тестирование при оформлении кредитов. Депутат направила по этому поводу обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Теги: микрозаймы, кредиты


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Ранее 23.11.2023 15:06 Мск В Госдуме предложили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов

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