В Госдуме предложили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов

Председатель семейного комитета Госдумы Нина Останина предложила проводить психологическое тестирование при оформлении кредитов. Депутат направила по этому поводу обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, передает РИА Новости.

Останина полагает, что таким способом можно предотвратить мошеннические действия. По ее словам, самый распространенный способ "телефонного" мошенничества - это перевод или взнос средств на "безопасный счет". Злоумышленники внушают жертве алгоритм действий, вплоть до оформления кредитов в банке, заявляет Останина.

Ранее Набиуллина высказала опасения по поводу граждан с плохой кредитной историей. Им отказывают в банках, они вынуждены идти кредитоваться в микрофинансовые организации, влезают в еще большие долги. Если им ограничат выдачу займов еще и МФО, они могут уйти на рынок нелегальных кредитов и попасть в руки мошенников, считает глава ЦБ.