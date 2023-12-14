Количество вузов в России сократилось почти в два раза за 6 лет

Количество вузов в России сократилось почти в два раза за - с 2012 года их стало меньше на 42%. Об этом заявил ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий на общем собрании РАН.

Он выступил с докладом с характерным названием "Российские университеты как ключевой элемент подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета страны". Садовничий упомянул о том, что в Концепции технологического развития страны до 2030 года в числе рисков упомянута нехватка квалифицированных кадров. При этом в августе 2023 года около 60% российских предприятий заявляли о кадровом дефиците, преимущественно высококвалифицированных специалистов в высокотехнологичных сферах производства. А 80% предприятий сообщили о проблемах при найме новых сотрудников. Количество исследователей, занятых в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, снижается, в то время как у лидирующих стран - растет.

Чем же занимаются вузы? Если в 2000 году около 90% выпускников вузов оканчивали программы специалитета и только 10% – бакалавриата, то сейчас уже 80% - это бакалавры и только 20% - специалисты (если не считать магистров). Это итоги присоединения России к Болонскому процессу. Как результат - снижение уровня фундаментального образования. Но чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, необходима фундаментальность образования, подчеркнул Садовничий.

Еще одна беда - концентрация университетов в крупных городах. Накануне.RU не раз писало о том, что стягивание населения в мегаполисы заложено в самой Концепции пространственного развития России. Садовничий же привел цифры по вузам.

"[Это] усугубилось вследствие процессов оптимизации вузов с 2012 года. Так, в 2013-2019 гг. общее число вузов сократилось на 42%, в том числе головных вузов – на 23%, филиалов – на 56%. Особенно сильно сокращение прошло в городах с численностью населения до 250 тысяч человек – там было закрыто более половины вузов. В результате более 50% студентов обучаются в двух из восьми федеральных округах – Центральном и Приволжском. В Москве и Санкт-Петербурге обучается около 24% студентов, а еще в 9 регионов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, обучается 30% студентов. В этой ситуации образовательная миграция носит и будет носить отчетливый центростремительный характер: студенты переезжают в несколько центров, но потом не возвращаются обратно в регионы", – подчеркнул ректор МГУ.

Как сообщалось, Садовничий также заявил о большом снижении числа аспирантов в России - на 30% с 2010 года. Их меньше, выпускается их все меньший процент, а защищают диссертации очень небольшая доля выпускников аспирантуры.

Ректор МГУ призывает принимать решительные меры в подготовке кадров для обеспечения технологического суверенитета страны. Среди них:

• усиление фундаментальной составляющей образования, в том математического;

• разработка и реализация новой концепции естественнонаучного образования;

• создание системы взаимодействия работодателей с университетами, включая подготовку и распределение кадров;

• создание системы повышения квалификации в российских университетах.

Также нужно уделить особое внимание работе с учителями средних школ, проводить совместные съезды учителей и преподавателей высшей школы, обсуждать на них вопросы качества образования и др.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев считает, что высшего образования в России как системы уже нет - остались лишь несколько сильных вузов. А обще состояние системы образования является катастрофой. Но власти этого не признают, делая вид, что все в порядке.