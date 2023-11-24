24 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Нет логического мышления". Садовничий призвал повысить роль геометрии в школе

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий призвал расширить в заданиях ОГЭ и ЕГЭ проверку логических и геометрических навыков. Об этом он сказал на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики, посвященном 270-летию со дня основания Московского университета.
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Он отметил, что фундаментальность образования теряется. Снижается количество сдающих на ЕГЭ профильную математику, то есть будущих студентов технических специальностей. Уровень подготовки студентов часто не дотягивает до необходимого минимума. На семинарах часто приходится проходить со студентами элементы школьного курса. Но труднее всего восполнить пробел в понимании геометрии. А она принципиально необходима для формирования логического мышления.

"Коллеги знают, что сейчас на фундаментальных, казалось бы, математических, физических и инженерных факультетах многие студенты с трудом различают необходимые и достаточные условия, путают посылку и предпосылку в утверждениях. Некоторые не понимают логической природы доказательства от противного. Очевидно, что на такой базе сложно строить глубокие математические курсы", – подчеркнул ректор МГУ.

Необходимо повысить значение геометрии на ОГЭ и ЕГЭ, уверен Садовничий.

В вузах математическое образование тоже выхолащивается. Хотя математика - язык многих наук, например физики. А методы математики используются в разных отраслях и сферах жизни. Еще одна проблема - нехватка квалифицированных кадров. Фундаментальные математические курсы зачастую некому читать.

На днях Садовничий заявил, что ЕГЭ не проверяет знаний, а репетитор натаскивают выпускников школ на решение конкретных типов заранее известных задач. В результате фундаментального математического образования у выпускников нет.

Теги: математика, геометрия, школа


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