Чисто аспирантов в России упало на 30% за 13 лет

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий на общем собрании РАН сообщил, что с 2010 года количество аспирантов в России снизилось на 30%. Это показывает снижение эффективности и привлекательности аспирантуры.

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По его словам, в 2022 году из аспирантуры выпустилось менее половины от поступивших, такое положение дел не может считаться нормальным. Причем по защите кандидатских диссертаций, которые, как предполагается, должны защищаться к концу аспирантуры или вскоре после ее окончания, сокращение более чем в три раза, или на 9% ежегодно.

Он привел такие цифры по направлениям выпускников российских вузов. В 2022 году они выпустили 36 тыс. человек с математическим и естественнонаучным образованием, столько же - в области информатики и вычислительной техники. При этом экономистов и управленцев было выпущено 166 тыс., а юристов - 89 тыс.

Недавно РАН представила доклад, из которого следует, что молодые исследователи не видят перспектив в науке и уходят из нее. Молодежь удается только привлечь в науку, но не удержать. Среди ученых до 29 лет будущее науки через год как мрачное или очень мрачное оценивают 64%, следует из опроса РАН и Росатома. Также 55% молодых исследователей не верят в возможность реализовать собственные профессиональные планы в науке. Средний возраст исследователей в России сегодня составляет 46 лет, что на 5 лет больше, чем средний возраст занятых в экономике. Четверть - старше 60 лет.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева предлагает выплачивать за ученую степень кандидатам наук по 50 тысяч рублей, а докторам наук – по 100 тысяч в месяц. По ее мнению, может быть, хоть это привлечет в науку молодежь и повысит процент тех, кто защищает диссертации.

"Аспирантура, которой мы так гордимся, работает вхолостую", - подчеркнула она.