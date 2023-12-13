СМИ: КПРФ обсуждает кандидатуру Харитонова на президентские выборы

В КПРФ обсуждается кандидатура депутата Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на президентские выборы. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Источники "Ведомостей", близкие к фракции КПРФ, сообщили, что кандидатов у партии было всего три — Геннадий Зюганов, Павел Грудинин и Николай Харитонов. Сейчас обсуждается именно последний вариант.

Предвыборный съезд КПРФ, на котором будет выбран кандидат на президентские выборы 2024 года, пройдет 23 декабря.

Харитонов является депутатом Госдумы с 1993 года. С 2021 года занимает должность председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Принимал участие в президентских выборах 2004 года, на которых занял второе место (13,69 % голосов избирателей). В сентябре прошлого года, после объявления частичной мобилизации, Харитонов предложил на время закрыть все границы России, чтобы остановить поток уезжающих.