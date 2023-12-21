Кандидатура Харитонова на выборы президента поддержана на президиуме ЦК КПРФ

Кандидатура депутата Госдумы России Николая Харитонова от КПРФ на президентские выборы поддержана на президиуме ЦК партии.

Официально имя станет известно 23 декабря на съезде партии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Кандидатов у партии было всего три — Геннадий Зюганов, Павел Грудинин и Николай Харитонов.

Харитонов является депутатом Госдумы с 1993 года. С 2021 года занимает должность председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Принимал участие в президентских выборах 2004 года, на которых занял второе место (13,69 % голосов избирателей). В сентябре прошлого года, после объявления частичной мобилизации, Харитонов предложил на время закрыть все границы России, чтобы остановить поток уезжающих.