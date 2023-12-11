11 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Совфеде назвали роботизацию быстрым решением кадрового голода в РФ

Роботизация и автоматизация технологических процессов является самым "быстрым и правильным" решением кадровой проблемы в России.

Об этом заявил в Telegram заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Сергей Муратов. По его словам, данная программа должна работать на государственном уровне. "Именно в этом направлении нам сейчас различными способами необходимо стимулировать наши предприятия, вплоть до субсидирования", - указал сенатор.

Муратов считает, что в стране необходимо развитие современного машиностроения, которое в будущем "просто немыслимо без роботизации и автоматизации". Зампред подчеркнул, что это позволит существенно снизить не только трудоемкость процессов, но и в некоторых случаях заменить квалифицированных работников на роботы и автоматы. "У нас такой острейший дефицит с квалифицированными кадрами, что не надо этого бояться, им и так найдется работа, например, то же обслуживание этих роботов, и прочее", - добавил Муратов.

Теги: роботизация, кадровый голод


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