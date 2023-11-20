20 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Свердловская железная дорога

РЖД будет нанимать осужденных и мигрантов

В РЖД заявили о решении привлекать к труду осужденных к принудительным работам и иностранных граждан.

Как сообщил заместитель генерального директора Дмитрий Шаханов, это связано с кадровым голодом. По его словам, компания уже ведет переговоры со ФСИН. В первую очередь интересуют рабочие в труднодоступных районах Забайкальского края. Шаханов указал, что с иностранцами все сложнее: существует целый ряд проблем с их привлечением, в том числе они касаются заработной платы.

В настоящее время всей промышленности России и всем компаниям приходится работать в беспрецедентных условиях, отметил заместитель гендиректора. Он добавил, что свободного персонала на рынке нет. Крайне сложно привлекать новых сотрудников в условиях, когда Россия оказалась в демографической яме, а ее промышленность, особенно в оборонном секторе, стремительно растет, считает Шаханов, сообщают "Ведомости".

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась "без свободных рук".

Теги: РЖД, работа, мигранты, осужденные


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Ранее 10.11.2023 03:00 Мск Набиуллина: Экономика РФ почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась "без свободных рук"
Ранее 10.11.2023 01:02 Мск Ритейлеры начинают нанимать иностранцев из-за дефицита кадров

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