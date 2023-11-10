Набиуллина: Экономика РФ почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась "без свободных рук"

Российская экономика почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась "без свободных рук".

Как сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, основным фактором, сдерживающим дальнейший рост экономики, является не столько нехватка денег, сколько кадровый голод. Руководитель Банка России представила основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на будущую трехлетку.

Отмечается, что особенно остро эту проблему ощущают отрасли, которые уже "перешагнули докризисный уровень". Среди них - машиностроение и химическая промышленность, сообщают "Ведомости".

Напомним, ритейлеры начинают нанимать иностранцев из-за дефицита кадров. Так, рсосийская компания "Магнит" приступит к набору линейного персонала среди иностранных граждан.