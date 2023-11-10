Ритейлеры начинают нанимать иностранцев из-за дефицита кадров

Российский ритейлер "Магнит" приступит к набору линейного персонала среди иностранных граждан.

Как следует из пресс-релиза, компания имеет сложности с набором сотрудников из России, поэтому начнет сотрудничество с другими странами. Компании не хватает сотрудников магазинов, распределительных центров, водителей. На первом этапе привлекут 40 граждан Узбекистана в распределительный центр в Татарстане.

Ритейлер подписал соглашение с агентством по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и сокращения бедности Узбекистана. Компания будет оплачивать переезд сотрудников, а также обеспечит их бесплатным жильем и питанием до получения трудового патента. Также будет оказана помощь с оформлением документов и подготовкой к экзамену по русскому языку.

"Магнит" не исключает найм персонала из Киргизии и Таджикистана, а также из стран дальнего зарубежья, прежде всего из Индии. Иностранцы в основном будут рассматриваться в логистических операциях на позиции кладовщиков-комплектовщиков и грузчиков.

Ранее стало известно, что для решения проблемы оттока IT-специалистов в России могут быть созданы программы поддержки "обратных" релокантов.