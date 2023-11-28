Суд арестовал уроженцев Азербайджана - участников стрельбы в ТЦ Екатеринбурга

В Екатеринбурге суд отправил под арест уроженцев Азербайджана - предполагаемых участников стрельбы, произошедшей в торговом центре. Новый год они встретят в СИЗО.

Напомним, все случилось вечером 26 ноября: в правоохранительные органы поступил сигнал о драке и стрельбе в одном из торговых центров уральской столицы.

Силовики стали устанавливать свидетелей и участников инцидента. В итоге были задержаны двое подозреваемых. Сегодня, 28 ноября, суд избрал для них меру пресечения. Оба заключены под стражу до конца января 2024 года.

Сообщалось, что инцидент произошел в ТРЦ "Гринвич". По словам очевидцев, было сделано около девяти выстрелов. Стрельба велась из травматического оружия. Один из стрелявших сам оказался ранен.