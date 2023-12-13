Участники перестрелки в екатеринбургском ТРЦ "Гринвич" останутся под стражей

Свердловский областной суд оставил под стражей участников перестрелки в екатеринбургском ТРЦ "Гринвич".

Напомним, 26 ноября этого года в "Гринвиче" между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. Один из них достал пистолет и начал стрелять, в ответ оппонент тоже стал отстреливаться. В дальнейшем обоих задержали, а по факту происшествия возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В конце ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил задержанных под стражу до 25 января 2024 года. Однако оба подали апелляции на это решение.

Сегодня, 13 декабря, Свердловский областной суд рассмотрел жалобы защитников обвиняемых. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, обе апелляции оставлены без удовлетворения. Фигуранты останутся под арестом до следующего года.