СК возбудил дело о хулиганстве после стрельбы в торговом центре Екатеринбурга

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы, произошедшей в торговом центре Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, вечером 26 ноября в правоохранительные органы поступил сигнал о стрельбе в одном из торговых центров уральской столицы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

Сейчас устанавливаются все участники и свидетели инцидента.

В соцсетях сообщается, что все случилось в ТРЦ "Гринвич". По словам очевидцев, было сделано около девяти выстрелов.