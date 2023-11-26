В Москве задержали десятки рейсов. Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках

Сегодня утром в Москве были задержаны или отменены десятки рейсов, передает корреспондент Накануне.RU.

В аэропорту "Внуково", согласно данным онлайн-табло, было задержано 11 рейсов на вылет, и 11 на прилет, в Домодедово отменен рейс в Сочи, также задержки в полчаса и более зафиксированы у 11 рейсов на вылет, отменено прибытие рейса из Аддис-Абеба, в Шереметьево более чем на полчаса было задержано 10 рейсов.

Отметим, что по данным Минобороны, сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО уничтожены девять беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.