В Туле хозяева пострадавших от падения дрона квартир получат компенсацию
Жителям Тулы, чьи квартиры пострадали от падения беспилотного летательного аппарата Украины, выплатят по 150 тыс. руб.
Как сообщила пресс-служба областного правительства, еще 100 тыс. руб. жители получат за вред здоровью. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Дюмин.
Принято решение восстановить во всех квартирах поврежденное остекление, а в наиболее пострадавших квартирах заменить на новые стеклопакеты. Также власти помогут с ремонтом помещений.
Напомним, 26 ноября была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.