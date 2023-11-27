27 Ноября 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;База&quot;/ t.me/bazabazon

В Туле хозяева пострадавших от падения дрона квартир получат компенсацию

Жителям Тулы, чьи квартиры пострадали от падения беспилотного летательного аппарата Украины, выплатят по 150 тыс. руб.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, еще 100 тыс. руб. жители получат за вред здоровью. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Дюмин.

Принято решение восстановить во всех квартирах поврежденное остекление, а в наиболее пострадавших квартирах заменить на новые стеклопакеты. Также власти помогут с ремонтом помещений.

Напомним, 26 ноября была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Теги: Тула, беспилотник


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