27 Ноября 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Крючков Z&quot;/ t.me/kryuchkovoleg

В Смоленске и над территорией Орловской области сбили беспилотники

В Смоленске произошел взрыв.

Система противоракетной обороны сбила над городом беспилотный летательный аппарат самолётного типа. По предварительной информации, беспилотник летел в сторону авиационного завода Заднепровского района. Информации о повреждениях и пострадавших нет, сообщает Telegram-канал Mash.

Кроме того, над территорией Орловской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы сбили украинский беспилотник, заявил в Telegram губернатор Андрей Клычков. Дрон упал на территории промзоны города Ливны. Никто не пострадал.

Теги: беспилотники


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