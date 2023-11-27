В Смоленске и над территорией Орловской области сбили беспилотники

В Смоленске произошел взрыв.

Система противоракетной обороны сбила над городом беспилотный летательный аппарат самолётного типа. По предварительной информации, беспилотник летел в сторону авиационного завода Заднепровского района. Информации о повреждениях и пострадавших нет, сообщает Telegram-канал Mash.

Кроме того, над территорией Орловской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы сбили украинский беспилотник, заявил в Telegram губернатор Андрей Клычков. Дрон упал на территории промзоны города Ливны. Никто не пострадал.