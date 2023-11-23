23 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

ХК "Автомобилист" отказался от защитника, с которым продлил контракт этой весной

Защитник екатеринбургского "Автомобилиста" Ефим Гуркин помещен клубом в список отказов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской хоккейной команды.
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В нынешнем сезоне КХЛ Гуркин провел 28 матчей. В этих играх защитник набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности "-7".

Стоит отметить, что этой весной ХК "Автомобилист" продлил контракт с Гуркиным до 2026 года. Сразу после подписания соглашения хоккеист заявил, что хочет выиграть с екатеринбургской командой Кубок Гагарина.

Напомним, также на этой неделе "Автомобилист" поместил в список отказов своего нападающего Олега Ли.

Теги: Автомобилист, защитник, Гуркин, отказ


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Ранее 28.04.2023 13:37 Мск ХК "Автомобилист" продлил контракт с защитником Гуркиным до 2026 года

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