ХК "Автомобилист" отказался от защитника, с которым продлил контракт этой весной

Защитник екатеринбургского "Автомобилиста" Ефим Гуркин помещен клубом в список отказов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской хоккейной команды.

В нынешнем сезоне КХЛ Гуркин провел 28 матчей. В этих играх защитник набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности "-7".

Стоит отметить, что этой весной ХК "Автомобилист" продлил контракт с Гуркиным до 2026 года. Сразу после подписания соглашения хоккеист заявил, что хочет выиграть с екатеринбургской командой Кубок Гагарина.

Напомним, также на этой неделе "Автомобилист" поместил в список отказов своего нападающего Олега Ли.