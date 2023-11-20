20 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

ХК "Автомобилист" отказался от нападающего Олега Ли

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" поместил своего нападающего Олега Ли в список отказов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской команды.

Причину такого решения в клубе не уточнили. В нынешнем сезоне КХЛ Ли провел 31 матч. В этих играх форвард набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности "-10".

"В соответствии с регламентом КХЛ, если по истечении 48 часов с момента занесения игрока в список отказов в отношении хоккеиста не было направлено ни одной заявки, то есть хоккеист не был выбран ни одним из клубов КХЛ, такой хоккеист командируется в команду клуба ВХЛ или в иную команду клуба, не входящего в систему соревнований", - пояснили в "Автомобилисте".

Напомним, перед началом этого сезона в екатеринбургском клубе заявляли, что целью будет борьба за медали.

Теги: Автомобилист, нападающий, отказ, клуб


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