ХК "Автомобилист" отказался от нападающего Олега Ли

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" поместил своего нападающего Олега Ли в список отказов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской команды.

Причину такого решения в клубе не уточнили. В нынешнем сезоне КХЛ Ли провел 31 матч. В этих играх форвард набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности "-10".

"В соответствии с регламентом КХЛ, если по истечении 48 часов с момента занесения игрока в список отказов в отношении хоккеиста не было направлено ни одной заявки, то есть хоккеист не был выбран ни одним из клубов КХЛ, такой хоккеист командируется в команду клуба ВХЛ или в иную команду клуба, не входящего в систему соревнований", - пояснили в "Автомобилисте".

Напомним, перед началом этого сезона в екатеринбургском клубе заявляли, что целью будет борьба за медали.