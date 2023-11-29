29 Ноября 2023
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Фото: ХК Автомобилист

ХК "Автомобилист" объявил об уходе Гуркина и Ли

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" покидают защитник Ефим Гуркин и нападающий Олег Ли. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, контракты с обоими хоккеистами были расторгнуты по инициативе клуба.

Гуркин провел в "Автомобилисте" в общей сложности четыре с половиной сезона и сыграл 257 матчей за команду. В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в 28 поединках и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности "-7".

Что касается Ли, он отыграл в Екатеринбурге полтора сезона: 101 матч и 25 (12+13) очков. В 31 игре нынешнего сезона КХЛ на счету 32-летнего форварда 3 (2+1) очка при показателе полезности "-10".

В "Автомобилисте" поблагодарили Ефима Гуркина и Олега Ли и пожелали им успешного продолжения карьеры. Напомним, ранее клуб отказался от обоих игроков, несмотря на то, что с одним из них продлил контракт этой весной.

Теги: Автомобилист, Гуркин, Ли, игроки


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Ранее 28.04.2023 13:37 Мск ХК "Автомобилист" продлил контракт с защитником Гуркиным до 2026 года

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