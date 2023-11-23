Норвегия может закрыть единственный КПП на границе с Россией

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре допустил закрытие единственного КПП на границе с Россией по примеру Финляндии.

"Если будет надо", — ответил Стёре. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией в Финляндии и Эстонии.

Единственный КПП "Стурскуг" (с российской стороны - "Борисоглебский") находится на границе норвежской провинции Тромс и Финнмарк и Мурманской области.

Напомним, ранее Финляндия приостановила работу почти всех пунктов пропуска на границе с Россией. С 25 ноября на российско-финской границе открытым останется только один пункт из девяти КПП — "Райя-Йоосеппи". Такое решение власти объяснили неконтролируемым притоком беженцев из Сирии, Ирака и Сомали, которые запрашивают убежище. Кремль назвал закрытие финских КПП на границе "русофобской политикой".