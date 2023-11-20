Песков назвал закрытие финских КПП на границе "русофобской политикой"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков закрытие финских КПП на границе с Россией.

По его словам, Москва вряд ли сейчас способна повлиять на ситуацию.

"Как такового диалога нет, и не по нашей вине, собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога", — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По словам Пескова, у России с Финляндией были "давние добрые отношения".

"И, конечно же, мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция", — добавил он.

Напомним, ранее Финляндия приостановила работу почти всех пунктов пропуска на границе с Россией – перейти границу можно только на КПП на севере страны, популярные южные переходы закрыты. На четыре закрытых КПП приходилась большая часть трафика между двумя странами, в том числе до 90% проездов машин.

По данным СМИ, Финляндия в ночь на среду может закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией. Такое решение может быть принято из-за неконтролируемого притока беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.