В ДТП на Серовском тракте пострадали артисты местного драмтеатра

Артисты Серовского театра драмы имени А.П. Чехова серьезно пострадали в результате ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в театре, Софья Белова, Александр Брызгалов и Никита Демидов стали жертвами дорожной аварии, которая произошла 17 ноября. Им проводятся необходимые медицинские операции.

"Согласно информации, полученной от лечащих врачей, у Софы и Никиты состояние стабильное. У Саши состояние критическое. В дальнейшем каждому из них предстоят лечение и реабилитация", - уточнили в драмтеатре.

Сейчас в учреждении собирают материальную помощь своим пострадавшим артистам. Координаты для ее оказания можно узнать на официальной странице театра в соцсети.

Напомним, что всего в результате аварии на Серовском тракте пострадали девять человек. Ранее в ГИБДД сообщили подробности инцидента.