В ГИБДД рассказали подробности ДТП на Серовском тракте с девятью пострадавшими

В УГИБДД по Свердловской области раскрыли подробности ДТП на 191 км автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов", в котором пострадало девять человек.

По предварительной информации, 29-летний водитель "Авенсис" ехал в сторону Екатеринбурга, отвлекся от дороги и потерял контроль над автомобилем. В результате иномарка выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с "Ладой Ларгус". Последняя от удара воспламенилась и восстановлению не подлежит.

Пятеро из девяти пострадавших - пассажиры "Лады".

Госавтоинспекторы выяснили, что водитель иномарки - житель Салды. За девять лет вождения привлекался к административной ответственности 11 раз за нарушение ПДД РФ. Отечественным авто управлял 32-летний мужчина из Нижнего Тагила.

На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы местного ОВД, МЧС, СМП. По факту ДТП представителями МВД проводится расследование, по результатам которого будет принято обоснованное процессуальное решение.

Ранее в областном минздраве отмечали, что трое из пострадавших госпитализированы в реанимационное отделение больницы Красноуральска, шесть человек находятся в больнице Кушвы: двое - в реанимации, четверо - в хирургическом отделении.