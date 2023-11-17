На Серовском тракте произошло ДТП с девятью пострадавшими

На 191 км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов произошло ДТП, в результате которого пострадало сразу девять человек.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, "Лада Ларгус" и "Тойота Авенсис" столкнулись лоб в лоб, после чего один из автомобилей загорелся. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП.

По данным областного минздрава, трое из пострадавших госпитализированы в реанимационное отделение больницы Красноуральска, шесть человек находятся в больнице Кушвы: двое - в реанимации, четверо - в хирургическом отделении.

"На место выехала профильная реанимационная бригада северного филиала Территориального центра медицины катастроф и комплексная бригада в составе анестезиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога, нейрохирурга", - сообщили в минздраве, пообещав позднее дополнительно сообщить о состоянии пострадавших.