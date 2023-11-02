Никита Журавель заявил, что изучает Коран

Суд в Грозном сегодня возобновил процесс по делу волгоградца Никиты Журавеля. Молодой человек сжег Коран недалеко от мечети в Волгограде. На время следствия его отправили в Чечню, где он был в СИЗО избит 15-летним сыном Рамзана Кадырова.

Журавель рассказал журналистам в зале суда, что изучает Коран: "чтобы понять, как сильно оскорбил чувства мусульман, когда сжег их священную книгу". Во время заседания суда он вновь извинился перед верующими: "мой поступок ужасен и не имеет оправдания", передает РИА Новости.