Бездетные россияне живут для чёрта, импотенты, снюсы жуют, - депутат Милонов

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов назвал отклонением существование бездетных пар. Он призвал откорректировать поведение таких мужчин и женщин с помощью психологов и священников.

Милонов считает, что бездетные люди живут "для черта" и имеют проблемы со здоровьем – употребляют наркотики, алкоголь, "курят вейпы и жуют снюсы".

"Какой смысл иметь семью и не иметь детей? Это бессмысленная семья — сожительство с резиновыми куклами в семье без детей. Я не беру те случаи, где есть объективные сложности: нет мужа, нет жены, проблемы со здоровьем — это тоже мы пропускаем, никого не унижаем. Если все нормально, почему не имеют детей? Что такое, импотент что ли? На сторону ходишь? Для себя человек живет, когда он заботится о детях, когда у него есть семья полноценная. [Когда у человека нет детей] — он живет не для себя, он живет совершенно для других ценностей — для черта он живет, потому что счастья он не приобретает", - заявил Милонов в эфире радио "Говорит Москва".

"Понятно, что это девиация, это ненормальность. С такими людьми надо работать психологам, священнослужителям. Скорее всего, эти люди не являются верующими, потому что любой верующий человек будет стремиться иметь детей. Муж и жена, которые живут ради собственных плотских утех и новой ипотеки без детей, — это семья девиантная, которая требует внимания общества. Что с ней не так? Возможно, муж наркоман, алкоголик, возможно, у него проблемы со здоровьем, жует снюсы всякие, вейпы курит. Надо срочно помогать этой семье, потому что в нормальных условиях человек так себя вести не будет никогда", - добавил депутат.