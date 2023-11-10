В Курске частные клиники перестанут делать аборты

Частные клиники Курской области перестанут делать аборты, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий. Он назвал это событие знаковым, сообщает издание "РИА Курск".

Белостоцкий заявил, что четыре из пяти учреждений с лицензией на химические аборты отказались от нее. Ожидается, что скоро и оставшееся медучреждение примет аналогичное решение.

По словам чиновника, теперь 92% решившихся сделать аборт женщин будут находиться в государственных клиниках, "где мы активно ведем с ними работу".

Ранее частные медицинские клиники Крыма отказались проводить аборты. Как заявил министр здравоохранения республики Константин Скорупский, отказы в частных клиниках "помогут женщинам принимать более взвешенные и обдуманные решения относительно сохранения или прерывания беременности".