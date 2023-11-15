15 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге сборщица заказов отдала мошенникам 4,5 млн рублей

Жительница Екатеринбурга по указанию "начальника", "силовиков" и "представителей Банка России" отдала мошенникам несколько миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, в полицию обратилась сборщица заказов одной из фирм. Телефонные аферисты убедили ее оформить несколько кредитов на 4,5 млн рублей. Как выяснилось, с жертвой через мессенджер от имени "начальника" связался неизвестный, при этом на аватаре действительно было фото ее руководителя. Лженачальник сообщил, что "к нему приходили силовые структуры", и с подчиненной "могут связаться с важной информацией".

Уже через 10 минут потерпевшей позвонил "сотрудник службы безопасности Центробанка" и заявил о попытках оформить на нее кредит. Затем женщину переключили на некого "майора ФСБ", который сообщил об "утечке информации в банке". Лжесиловик предупредил, чтобы она не связывалась со своим руководством, так как ее начальник якобы находится под подпиской, и она не должна рассказывать коллегам и близким о ситуации.

Коллаж, телефонный мошенник(2023)|Фото: Накануне.RU

Затем женщину вновь переключили на "специалиста ЦБ", который убедил отпроситься с работы и выполнять все его указания. Злоумышленники заставили екатеринбурженку оформить несколько крупных кредитов, которые через систему Mir Pay она перевела на указанные ей "безопасные счета".

Когда об этом стало известно настоящим полицейским, они возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Силовики в очередной раз призывают жителей Екатеринбурга не вестись на провокации и ни в коем случае не переводить свои деньги неизвестным.

Напомним, ранее от мошенников пострадал ведущий научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук.

Теги: мошенники, начальник, МВД, Екатеринбург


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