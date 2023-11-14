В Екатеринбурге сотрудник УрО РАН перевел аферистам миллионы рублей

В Екатеринбурге ведущий научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук стал жертвой мошенников. Он отдал аферистам несколько миллионов рублей.

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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, с уральцем через мессенджер от имени "заместителя министра науки и высшего образования РФ" связался неизвестный и заявил, что сейчас позвонит "куратор ФСБ" и сообщит некую "важную информацию". Затем потерпевшему действительно позвонил лжесиловик и пояснил, что в институте УрО РАН якобы произошла утечка персональных данных, и для предотвращения противоправных действий с ним свяжется "сотрудник ЦБ РФ".

В итоге жертву убедили снять все имеющиеся деньги и перевести их на "безопасные счета", а также взять кредиты и сделать то же самое. Всего уралец перевел аферистам 1 млн 880 тысяч личных средств и 2 млн 950 тысяч кредитных.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Правоохранители еще раз напоминают: если вам поступит подозрительный звонок от "начальника", не надо беспрекословно следовать его указаниям. Сначала следует убедиться, что аккаунт или номер действительно принадлежит его владельцу. И тем более не надо переводить свои деньги неизвестным, кем бы они не представлялись.