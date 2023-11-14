В Екатеринбурге сотрудник УрО РАН перевел аферистам миллионы рублей

14 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге сотрудник УрО РАН перевел аферистам миллионы рублей

В Екатеринбурге ведущий научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук стал жертвой мошенников. Он отдал аферистам несколько миллионов рублей.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, с уральцем через мессенджер от имени "заместителя министра науки и высшего образования РФ" связался неизвестный и заявил, что сейчас позвонит "куратор ФСБ" и сообщит некую "важную информацию". Затем потерпевшему действительно позвонил лжесиловик и пояснил, что в институте УрО РАН якобы произошла утечка персональных данных, и для предотвращения противоправных действий с ним свяжется "сотрудник ЦБ РФ".

В итоге жертву убедили снять все имеющиеся деньги и перевести их на "безопасные счета", а также взять кредиты и сделать то же самое. Всего уралец перевел аферистам 1 млн 880 тысяч личных средств и 2 млн 950 тысяч кредитных.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Правоохранители еще раз напоминают: если вам поступит подозрительный звонок от "начальника", не надо беспрекословно следовать его указаниям. Сначала следует убедиться, что аккаунт или номер действительно принадлежит его владельцу. И тем более не надо переводить свои деньги неизвестным, кем бы они не представлялись.

Теги: мошенники, перевод, полиция, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}