28 Октября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Yves Herman

ЕК пытается ужесточить и расширить уже введенные в отношении российского бизнеса санкции

Еврокомиссия пытается ужесточить санкции в отношении России в рамках уже введенных ограничений.

В новом выпуске разъяснений к применению санкций ЕК фактически расширяет основания для включения в список "токсичных", компаний, работающих с РФ.

Так, будет считаться, что компания действует "от имени или по указанию" российских структур, включенных в санкционный список, если даже доля российского юрлица в ней снижена до менее чем 50%. Если российские структуры избавились от доли в какой-либо компании незадолго до попадания в санкционный список (специально или так совпало – все равно), то такая компания все равно, вероятно, действует в интересах подсанкционной организации, говорится в разъяснениях ЕК.

Ранее разъяснения ЕК фактически расширили санкции в отношении всех граждан РФ, пересекающих границу с Евросоюзом. У них стали изымать автомобили и другие ценные вещи.

Теги: еврокомиссия, санкции, бизнес


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