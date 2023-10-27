ЕК пытается ужесточить и расширить уже введенные в отношении российского бизнеса санкции

Еврокомиссия пытается ужесточить санкции в отношении России в рамках уже введенных ограничений.

В новом выпуске разъяснений к применению санкций ЕК фактически расширяет основания для включения в список "токсичных", компаний, работающих с РФ.

Так, будет считаться, что компания действует "от имени или по указанию" российских структур, включенных в санкционный список, если даже доля российского юрлица в ней снижена до менее чем 50%. Если российские структуры избавились от доли в какой-либо компании незадолго до попадания в санкционный список (специально или так совпало – все равно), то такая компания все равно, вероятно, действует в интересах подсанкционной организации, говорится в разъяснениях ЕК.

Ранее разъяснения ЕК фактически расширили санкции в отношении всех граждан РФ, пересекающих границу с Евросоюзом. У них стали изымать автомобили и другие ценные вещи.