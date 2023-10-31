Замглавы МИДа России встретился с израильским послом

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с послом Израиля Беном Цви.

Сообщается, что дипломаты обсудили палестино-израильский конфликт. Богданов отметил возможность продолжения контактов в гуманитарных вопросах, в том числе по теме освобождения заложников, доставки помощи и эвакуации российских граждан из сектора Газа.

На прошлой неделе Москву посетила делегация из руководства движения ХАМАС, при этом Кремль отрицал, что проводились переговоры с этой стороной конфликта.