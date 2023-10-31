Директор Парка Маяковского рассказал, когда памятник Кирову приведут в порядок

Директор екатеринбургского Парка Маяковского Павел Зубакин рассказал о ситуации с памятником Сергею Кирову. По его словам, реставрация монумента начнется следующей весной.

Недавно читатели Накануне.RU пожаловались на удручающее состояние памятника Кирову в Парке Маяковского. При этом другие скульптуры – пионеры, спортсмены и животные, расположенные в той же аллее, тщательно выкрашены и отреставрированы. В пресс-службе парка нашему изданию сообщили, что реставрация Кирова состоится, когда "до него дойдет очередь", не назвав конкретных сроков.

Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге корреспондент Накануне.RU поинтересовался у Павла Зубакина, когда же памятник советскому революционному и партийному деятелю приведут в порядок. Директор признал, что монумент нуждается в ремонте.

"Действительно, памятник Кирову – наверное, единственный из всех, который требует реконструкции. Там есть проблемы с основанием и с площадкой под ним. Думаю, что начиная с мая следующего года мы очень плотно приступим к тому, чтобы восстановить и сделать его в обновленном виде", - сообщил Зубакин.

Он уточнил, что весной в парке начнут изыскательные работы и будут решать, как можно укрепить постамент.

"Обязательно приведем памятник в надлежащее состояние", - заверил руководитель.

Напомним, также сегодня в Парке Маяковского не стали комментировать судебную тяжбу с участием известного на всю страну шеф-повара Константина Ивлева.