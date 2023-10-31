В Парке Маяковского не стали комментировать иск к шефу Ивлеву из-за фестиваля в Екатеринбурге

В екатеринбургском Парке Маяковского не стали комментировать судебную тяжбу с участием известного на всю страну шеф-повара Константина Ивлева.

Напомним, недавно на Ивлева подали в суд из-за фестиваля, который проходил этим летом в Парке Маяковского. Сообщалось, что организатор мероприятия – агентство Graffin-event – утверждает, что фирма Ивлева якобы не доплатила им 664 тысячи рублей.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге директор Парка Маяковского Павел Зубакин, судебные претензии возникли у третьих лиц.

"Я лишь могу сказать, что мероприятие "Да, шеф" прошло очень профессионально. Мы довольны командой, которая приехала. И прокомментировать их взаимоотношения с третьими лицами я не могу. Могу лишь сказать, что мы довольны взаимодействием", - заявил Зубакин, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, летом в уральской столице проходил народный семейный фестиваль "Да, шеф" с участием Константина Ивлева. Там приготовили гигантский рулет из ветчины массой 41 кг, тем самым установив рекорд России.