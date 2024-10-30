В Парке Маяковского вернули табличку на памятник Кирову, исчезнувшую после реставрации

В Парке Маяковского вернули табличку на памятник Сергею Кирову, которая таинственным образом исчезла после реставрации монумента.

Прошлой осенью читатели Накануне.RU пожаловались на удручающее состояние памятника Кирову в Парке Маяковского. При этом другие скульптуры – пионеры, спортсмены и животные, расположенные в той же аллее, были тщательно выкрашены и отреставрированы. В пресс-службе парка нашему изданию сообщали, что реставрация Кирова состоится, когда "до него дойдет очередь".

Памятник до реставрации. С табличкой

Позже директор Парка Маяковского Павел Зубакин признал, что монумент советскому революционному и партийному деятелю нуждается в ремонте. В нынешнем году памятник обновили и привели в порядок. Однако внимательные горожане заметили, что с него исчезла табличка с именем Кирова, что вызвало недоумение у уральцев. Зубакин не знал, по какой причине это произошло, но обещал Накануне.RU, что табличку обязательно вернут на место.

После реставрации. Без таблички

Спустя две недели наш читатель сообщил, что теперь монумент в том виде, в каком и должен быть. В качестве доказательства он прислал в редакцию фотографии. Табличка с именем Кирова вновь украшает памятник.





"Радует, что памятник видному государственному деятелю прошлого, наконец, в полном объеме отреставрирован. Спасибо администрации парка, что слов на ветер не бросает. Ведь историческая составляющая ЦПКиО не менее важна для людей, чем вновь создаваемые в парке активности", - отметил уралец.

Напомним, также недавно глава Парка Маяковского рассказал о работе катка, который будущей зимой появится на Площади 1905 года.