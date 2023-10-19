Замглавы Екатеринбурга Корюков назвал фейком новости о повышении проезда до 35 рублей

Заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков заявил, что не сообщал о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Новости, распространяемые одним конкретным СМИ со ссылкой на чиновника, являются фейком.

"У меня нет никаких комментариев к тому фейку, который выпустило Ura.Ru. Я не занимаюсь этим вопросом и каких-то прогнозов дать не смогу", — заявил Корюков It’s My City (заблокировано Роскомнадзором за "распространения недостоверной информации о спецоперации в Украине”).

Он также добавил, что вопросами повышения тарифов занимается другой замглавы города Алексей Бубнов.

Напомним, ранее издание сообщало со ссылкой на Корюкова, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет уже с 1 января 2024 года - якобы "Гортранс" уже направил соответствующее обращение в РЭК Свердловской области. Источник в мэрии, со слов того же издания, рассказал о том, что размер оплаты проезда вырастет с 33 до 35 рублей.

Ранее Алексей Бубнов действительно говорил о ежегодном изменении цен на проезд, однако он подчеркивал, что рост не будет превышать 1 рубля.