У спасателей не получилось эвакуировать тело пермской альпинистки Надежды Оленевой

Спасатели не смогли в понедельник забрать тело пермской альпинистки Надежды Оленевой, погибшей в Непале во время восхождения на восьмитысячник Дхаулагири (8 167 м).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко, причиной стала нелетная погода. Яковенко также отметил, что шансов, что альпинистка жива, нет.

По данным The himalayan, сегодняшняя попытка забрать тело альпинистки также не увенчалась успехом. Команда спасателей вылетела в высокогорный лагерь Дхаулагири этим утром, чтобы попытаться извлечь тело Надежды Оленевой, сообщил управляющий директор Himalayan Guides Исвари Паудель. Усилия спасателей не увенчались успехом, поскольку тело было покрыто свежим снегом. Новая дата эвакуация тела пока не озвучена.

Напомним, 14 октября появилась информация о падении Оленевой в расщелину с высоты около 6 680 метров. Она совершала восхождение в составе группы. 15 октября стало известно, что ее тело обнаружили с воздуха.

Оленевой было 37 лет. В 2022 году она завоевала титул чемпионки России по альпинизму.