Сорвавшуюся в Непале альпинистку Надежду Оленеву нашли мертвой

Альпинистка Надежда Оленева, пропавшая в горах во время восхождения на непальский восьмитысячник Дхаулагири (8 167 м), была найдена мертвой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России Павла Шабалина. По его словам, тело обнаружено, решается вопрос транспортировки, поскольку вертолет не может совершить посадку в том месте.

Посол России в Непале Алексей Новиков сообщил СМИ, что сказать жива Оленева или нет - пока нельзя, поскольку поисковая группа выдвинется к месту завтра.

"С воздуха действительно была замечена лежащая фигура нашей пропавшей альпинистки. Но в связи с погодными условиями, которые резко ухудшились, подойти к ней не удалось. Завтра утром на место выдвинется спасательная группа. И только тогда мы сможет официально сказать, погибла она или нет", - заявил он. По словам Новикова, альпинистка не подает признаков жизни. Спасательная группа готовится выйти на место завтра утром, потому что сейчас в горах плохая погода.

Многократная чемпионка России по альпинизму, мастер спорта Оленева принимала участие в организованной Министерством спорта России и Федерацией альпинизма России экспедиции на гору Даулагири, высота которой 8 167 м. Днем 14 октября россиянка сорвалась в ледяную трещину в ходе группового восхождения.