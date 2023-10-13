Иск к "УВЗ" из-за 40 млн рублей рассмотрят в режиме онлайн

Иск компании "УМК-Сталь" к корпорации "Уралвагонзавод" будет рассмотрен в режиме онлайн.

Напомним, речь идет о взыскании задолженности по договору поставки в связи с неисполнением обязательств по оплате поставленной продукции и неустойки. Общая сумма требований составляет около 40 млн рублей.

Как сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда Свердловской области, накануне "УВЗ" заявил ходатайство об участии в заседании путем использования видеоконференц-связи. Оно было удовлетворено.

Онлайн-заседание состоится в ближайший понедельник, 16 октября.