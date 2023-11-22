Суд взыскал с корпорации "Уралвагонзавод" около 40 млн рублей задолженности

Иск компании "УМК-Сталь" к корпорации "Уралвагонзавод" полностью удовлетворен.

Напомним, иск был подан в сентябре. Речь шла о взыскании задолженности по договору поставки в связи с неисполнением обязательств по оплате поставленной продукции и неустойки. Общая сумма требований составляла около 40 млн рублей.

Как сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда Свердловской области, на прошлой неделе "УВЗ" заявил ходатайство об участии в заседании по видеоконференц-связи. Сегодня, 22 ноября, дело было рассмотрено.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке.

Будет ли "Уралвагонзавод" обжаловать это решение, пока неизвестно.