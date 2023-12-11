"Уралвагонзавод" обжаловал решение о взыскании около 40 млн рублей

"Уралвагонзавод" обжаловал решение о взыскании с корпорации около 40 млн рублей задолженности.

Напомним, иск компании "УМК-Сталь" к "УВЗ" был подан в сентябре этого года. Речь шла о взыскании задолженности по договору поставки в связи с неисполнением обязательств по оплате поставленной продукции и неустойки. Общая сумма требований составляла около 40 млн рублей.

22 ноября дело было рассмотрено. Решением Арбитражного суда Свердловской области иск был полностью удовлетворен.

Как сообщается в электронной картотеке суда, поступила апелляционная жалоба на это решение. Суд получил ее сегодня, 11 декабря. Жалобу подала корпорация "Уралвагонзавод".

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.