Российские врачи заявили о несоответствии их зарплат указам президента

Три четверти врачей в России заявили, что их зарплата до сих пор не достигла уровня, установленного главой государства еще майскими указами 2012 года.

Таковы результаты мониторинга "Народного фронта", охватившего 25 тыс. респондентов. Согласно указам президента, средний заработок врачей должен был повыситься до 200% от средней зарплаты по региону, а младшего и среднего медперсонала — до 100%. Однако, по словам экспертов, реальные выплаты очень разнятся от субъекта к субъекту.

Как сообщил начальник управления контроля реализации приоритетных решений и нацпроектов "Народного фронта" Дмитрий Цвич, 75% врачей и средних медицинских работников получают меньше установленных указом нормативов.

В результате это создает условия для миграции кадров, а значит, и дефицита сотрудников в самых "скупых" регионах. Как считают специалисты, решить проблему могут единая оплата труда и расширение поддержки врачей в субъектах.

В ноябре 2022 года, выступая на правительственном часе в Госдуме, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что дефицит кадров составляет около 25–26 тыс. человек среди врачей и около 50 тыс. человек — среди среднего медперсонала.

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова заявила, сейчас у половины врачей в стране оклад составляет менее 23 тыс. рублей, а у медсестер — менее 12 тыс. рублей. Из этой проблемы вытекает то, что врачам приходится перерабатывать, это приводит к их перегрузке, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, с 2023 года кабмин России введет примерно для половины работников системы здравоохранения ежемесячные доплаты. Их сумма составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб.