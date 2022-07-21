Основой для "Москвича" станет платформа электромобиля "Кама"

В качестве платформы для электромобилей "Москвич", выпуск которого планируются на бывшем заводе Renault в Москве, рассматривается разработка стартапа "Кама", принадлежащего гендиректору "Камаза" Сергею Когогину и бизнесмену Рубену Варданяну.

Электромобили на этой платформе начнут выпускать на заводе "Москвич" по полному циклу, предусматривающего сварку, окраску, сборку, в 2024 году. Окончательного решения на этот счет пока нет, сообщают Ведомости со ссылкой на два источника, знакомых с планами московского проекта.

Первые электромобили "Москвич" должен выпустить уже в этом году. Первые электрические "Москвичи" будут, видимо, китайскими.

Напомним, в России могут возродить выпуск автомобилей "Жигули" и другие советские марки. Советские бренды могут оказаться привлекательными для отечественных покупателей.