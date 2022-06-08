08 Июня 2022
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Общество Москва
Посольство США в Москве (2014) | http://masterotvetov.com

Площадь у посольства США в Москве получит имя ДНР

На платформе московской мэрии "Активный гражданин" завершилось голосование по выбору названия для безымянной пока площади перед зданием посольства США в Москве. Более 278 тыс. пользователей проголосовали за вариант "Площадь Донецкой народной республики" – он стал победителем голосования.

Среди других вариантов были "Площадь защитников Донбасса", "Площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича" (погибший в марте 2022 года командир батальона "Спарта" народной милиции ДНР – прим. ред.). Также 15% респондентов выступили за то, чтобы название площади присваивали специалисты, а не рядовые горожане.

В условиях голосования оговорено, что в случае победы варианта "Площадь имени ДНР" в городе будет подобрана улица или площадь, которой присвоят имя ЛНР.

Безымянный участок у посольства США находится на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.

Подобная практика получила достаточно широкое распространение в европейских странах, ее даже окрестили в СМИ уличной дипломатией. Так, в Вильнюсе улицу, ведущую к российскому посольству, в марте предложили переименовать в улицу Героев Украины – в знак протеста против начала военной спецоперации РФ на Украине. Аналогичное название хотят присвоить улице с российской дипмиссией в Праге. В Вашингтоне с 2017 года российское посольство располагается на Борис-Немцов-плаза.

Теги: площадь, посольство сша, днр, голосование



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