Бывший вице-премьер правительства Прикамья заключила соглашение о сотрудничестве со следствием

Бывший вице-премьер правительства региона Елена Лопаева и зампрокурора Пермского края 6 мая подписали досудебное соглашение о сотрудничестве.

По данным "Ъ", суть соглашения состоит в том, что Лопаева согласилась дать информацию о причастности к преступлениям ряда лиц, о которых еще не известно правоохранительным органам, и активно способствовать расследованию дела.

Напомним, дело о хищениях в фонде "Содействие — XXI век" было возбуждено осенью 2019 г. Его соединили с расследованием фактов причинения имущественного ущерба путем обмана без цели хищения. По версии следствия, Лопаева с 2017 по 2019 г. курируя работу фонда, расхищала спонсорские деньги на свои нужды. Средства выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Необходимый документооборот обеспечивала директор фонда Найданова. Она призналась в содеянном и дала показания на Лопаеву.

Как сообщало Накануне.RU, по решению нижегородского районного суда, Лопаева была арестована. Свою вину Лопаева не признала, от дачи показаний в ходе первоначальных следственных действий она отказывалась.