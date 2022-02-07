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Общество Свердловская область
самоедская собака (2019) | Фото:Накануне.RU

В Нижнем Тагиле приют для бездомных собак построят в нежилой зоне

В Нижнем Тагиле создана "дорожная карта" по организации муниципального приюта для безнадзорных животных.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, мэр Владислав Пинаев дал профильным управлениям соответствующие поручения. В настоящее время ведутся процедуры по выделению земельного участка в нежилой зоне между улицами Верхняя и Нижняя Черемшанка под возведение модульного приюта. Кроме этого, осуществляется мониторинг коммерческих предложений по определению потенциальных поставщиков оборудования.

Готовый объект должен соответствовать всем требованиям содержания отловленных собак. Он будет обязан иметь надежное ограждение, закрытые и открытые вольеры, медицинский кабинет и карантинное помещение.

Как пояснили в мэрии, организация муниципального приюта и службы отлова безнадзорных животных продиктована еще и тем, что на протяжении нескольких лет с большим трудом удавалось найти организацию, которая бы занималась отловом и передержкой бездомных собак. По данным тагильской администрации, как правило, на конкурс просто никто не заявлялся.

Напомним, в конце прошлого года в Нижнем Тагиле бездомные псы напали на девочку, когда та шла в школу на елку. На минувшей неделе губернатор Евгений Куйвашев поручил свердловским мэрам за две недели отловить и стерилизовать всех таких собак.

Теги: собаки, приют, строительство, Нижний Тагил



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