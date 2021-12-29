В Нижнем Тагиле бездомные псы напали на девочку, когда та шла в школу на елку

В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет информацию о нападении безнадзорных собак на ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 27 декабря: бездомные псы набросились на 8-летнюю девочку, когда та шла в школу на елку. В итоге злые собаки укусили несчастную школьницу.

В ходе проверки прокуроры намерены выяснить, действует ли в муниципалитете контракт на отлов безнадзорных животных. Также будут установлены все обстоятельства инцидента и степень причиненных девочке травм.

Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут обязательно приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге стая крупных псов терроризирует жителей Академического района. Этой ситуацией также заинтересовались в прокуратуре.